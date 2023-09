Milan, Kalulu cerca il riscatto nel derby! Il piano per convincere Pioli. Il rossonero rimane a Milanello e lancia la sfida a Kjaer

Niente Nazionali pe Pierre Kalulu. Per il difensore finisce l’esperienza con la Francia Under 21 ed è stato escluso dalla Nazionale maggiore, guidata da Deschamps. Per questo, rimarrà a Milanello, dove cercherà di convincere Pioli per la conquista della maglia da titolare del Milan nel derby contro l’Inter.

Come riferisce stamattina Tuttosport, Stefano Pioli ha scelto Thiaw e Tomori come coppia titolare al centro della difesa. Al derby, però, l’inglese non ci sarà per il rosso rimediato contro la Roma. Pioli dovrà scegliere il suo sostituto dell’inglese e ovviamente Kalulu si candida ad una maglia da titolare.

In risposta, sembra che il francese sia in vantaggio su Simon Kjaer. Il danese rientrerà solo a metà della prossima settimana e quindi al momento il favorito è certamente Kalulu.