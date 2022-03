Milan, Jorge Mendes a lavoro per sbloccare la situazione Leao

Il Milan e Leao vogliono continuare la propria storia insieme, di mezzo, però, la querelle con lo Sporting Lisbona

Il Milan e Leao vogliono continuare la propria storia insieme, di mezzo, però, la querelle con lo Sporting Lisbona.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’agente Jorge Mendes incontrerà in settimana il Lille, per definire i costi che il club francese e il calciatore dovranno sostenere per compensare lo Sporting Lisbona. Sbloccata questa situazione, via libera al rinnovo con il Milan.