Milan, Pioli l’ha studiata così: due mosse per incartare l’Inter nel derby di questa sera in Coppa Italia

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero due le trappole principali che Pioli avrebbe in serbo per l’Inter in vista del derby di questa sera.

La prima: Krunic trequartista batterà le strade di Brozovic che soffre le cure ravvicinate. La seconda: Messias nel tridente per attaccare e provare a risucchiare Dumfries e Perisic.