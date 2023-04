Milan Inter, Impallomeni: «I nerazzurri hanno un conto in sospeso»

Le dichiarazioni di Stefano Impallomeni su quella che sarà la semifinale di Champions League tra Inter e Milan

Stefano Impallomenit ha commentato così la semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le sue parole riportate a Tuttomercatoweb.

«Bene l’Inter ieri ma nel finale ha staccato la spina. Partita sempre in controllo, Barella ha fatto un altro gol magnifico, tutti però hanno giocato bene. Se prendono condizione sarà un derby sfavillante. L’Inter ha un conto in sospeso col Milan in Champions. E’ bellissimo per il calcio italiano, chi avrebbe pensato a una partita del genere in semifinale a inizio stagione. Finalmente un’italiana di sicuro sarà in finale».