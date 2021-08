Giroud accende il derby: «Inter? Dio ha voluto che giocassi per il Milan»

Giroud infiamma subito il derby di Milano, secondo lui da religioso come ama definirsi non è un caso che giochi nel Milan

Giroud snobba l’interesse dell’Inter, giocare nel Milan era nel suo destino: ««Nel Chelsea si era conclusa la mia avventura per tanti aspetti, su tutti quello di non trovare più spazio per scelte diverse da parte del mister. Sul quello che è successo dopo, posso dire che Dio ha voluto che firmarsi per il Milan. Sono cristiano e credo fortemente nel destino».

