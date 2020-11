Milan femminile, il report rossonero della vittoria contro la Roma

Milan femminile: ecco il report rossonero della vittoria di quest’oggi contro la Roma grazie al rigore trasformato da Giacinti

Nell’ottava giornata della Serie A Femminile arriva un successo pesante e fondamentale per il Milan. Al Vismara, sotto anche della dirigenza, 1-0 alla Roma grazie al gol su rigore al 70′ di Valentina Giacinti. Un successo di misura, sofferto, ma davvero importante per il cammino delle rossonere. Dopo un primo tempo opaco, dove le avversarie hanno fatto di più e meglio, il Diavolo si è acceso nella ripresa e ha colpito nel momento decisivo, quando le giallorosse sono rimaste in dieci per l’espulsione diretta del portiere Baldi. Le nostre ragazze ne hanno approfittato subito, conquistandosi l’episodio del calcio di rigore. Dal dischetto, glaciale, ha segnato il capitano, che dopo Napoli ha firmato ancora una volta le reti e i tre punti per la squadra milanista. Trascinatrice. Questa vittoria permette alle rossonere di tornare da sole al secondo posto in campionato, a quota 21 punti, rimanendo in zona Champions League a -3 dalla Juve capolista. Ora il prossimo appuntamento si giocherà in Coppa Italia: giovedì, alle 14.30, ci sarà in programma la trasferta di Cesena nella seconda giornata del Gruppo F di Coppa Italia.

LA CRONACA

Si lotta fin dalle prime battute. Roma più feroce e offensiva, in avvio tentativi di Bartoli di testa e Giugliano dalla distanza però Korenčiová blocca senza problemi; al quarto d’ora, conclusione alta di Thomas. Milan sottotono e quasi mai pericolose, al 33′ Dowie prova a suonare la sveglia girando debole. Brivido al 41′, quando il destro in diagonale dell’ex Giugliano va molto vicino al palo. È una gara intensa ma povera di grandi chance. Duplice fischio.

Battaglia vera anche a inizio ripresa, dove aumentano le emozioni. Le rossonere cambiano faccia e al 55′ si avvicinano al vantaggio: Giacinti raccoglie un pallone vagante e, dal limite, calcia di poco a lato. Episodio-chiave al 56′: Baldi pasticcia in un rinvio corto ed è costretta a toccare due volte la sfera, vietato da regolamento e punito dall’espulsione diretta per chiara occasione da gol. Tucceri Cimini a un passo dal vantaggio nell’immediata punizione seguente con un mancino potente, in area piccola, deviato dalla barriera. Al 70′ il Diavolo la sblocca su rigore, guadagnato da Dowie (fallo di Pettenuzzo) e realizzato alla perfezione da Giacinti che allarga il piatto spiazzando il portiere. Le giallorosse, in dieci, rispondono comunque: al 75′ Giugliano la piazza senza inquadrare lo specchio. Passato lo spavento, Pipitone nega la gioia a Vero e Giacinti; nel recupero, Dowie si divora il raddoppio. Triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 1-0

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Spinelli, Fusetti, Agard; Rizza, Grimshaw (26’st Mauri), Jane, Vero (43’st Čonč), Tucceri Cimini; Dowie, Giacinti (44’st Salvatori Rinaldi). A disp.: Piazza; Nano; Morleo, Premoli, Rask, Simic. All.: Ganz.

ROMA (4-3-3): Baldi; Soffia (30’st Ohale), Swaby, Pettenuzzo (35’st Corelli), Bartoli; Ciccotti (30’st Bonfantini), Giugliano, Andressa; Thomas, Lázaro, Serturini (13’st Pipitone). A disp.: Corrado; Bernauer, Hegerberg, Severini; Landa. All.: Bavagnoli.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Gol: 25’st rig. Giacinti (M).

Ammonite: 24’st Pettenuzzo (R), 28’st Vero (M), 38’st Mauri (M).

Espulsa: 11’st Baldi (R).

Fonte: acmilan.com