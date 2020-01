Milan femminile, con i nuovi arrivi si potrebbe passare al 4-3-2-1 – VIDEO

Il Milan femminile è alla ricerca della qualificazione in Champions League e grazie ai nuovi innesti Ganz starebbe optando al cambio modulo

Ecco le parole di mister Ganz nell’immediato post-partita di ieri vinto dal suo Milan femminile in extremis per 3-2 contro le rivali della Roma in merito ai cambiamenti tattici visti in campo e a quello che i nuovi acquisti potranno dare. Una disposizione versatile, ma che permetteranno alla Giacinti di non giocare troppo da sola li in avanti.

«Con questo 4-3-2-1 secondo me potrebbe essere una buona formula, ma non è detto che rimaniamo così. Pamela può anche abbassarsi e passare a un 4-3-1-2. La Giacinti potrà giovarne tantissimo, aveva bisogno di giocatrice che stessero più vicino a lei ed evitare che si trovi da sola come nel 4-3-3»