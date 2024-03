Milan Empoli decisiva per il sorpasso? Il Corriere della Sera: «Il secondo posto vale questa CIFRA». I dettagli spiegati dal quotidiano

Il Milan ha una grande possibilità nella sfida pomeridiana contro l’Empoli: quella di superare la Juventus momentaneamente in classifica in attesa del match dei bianconeri contro l’Atalanta.

Come spiega il Corriere della Sera, la seconda posizione in Serie A vale molto dal punto di vista economico. Infatti garantirebbe l’accesso alla Supercoppa italiana, sempre in Arabia Saudita, con il montepremi dalla cifra capogiro di 24 milioni di euro.