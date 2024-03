Milan Empoli, un ballottaggio per Pioli: le ULTIMISSIME verso la sfida di San Siro

Milan Empoli, un ballottaggio per Pioli: le ULTIMISSIME sulla possibile formazione per la sfida di San Siro

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo a San Siro contro l’Empoli per la sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Pioli deve sciogliere un dubbio sulla destra.

In due infatti si giocano un posto nel tridente. Da un lato Chukwueze, che potrebbe avere un’altra chance per riscattarsi. Non tramonta però l’ipotesi di vedere ancora Pulisic tra i titolari, con il nigeriano che in questo caso partirebbe ancora dalla panchina.