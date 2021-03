Milan: è rebus sul rinnovo di contratto di uno giocatore rossonero

Milan: Tomori ha superato in gerarchia, almeno per il momento, il capitano Alessio Romagnoli, che ora vede più complicato il rinnovo

Tomori ha letteralmente preso il posto di Alessio Romagnoli: decisive le convincenti ultime uscite del centrale di proprietà del Chelsea. Contro la Roma ha disputato una super partita e si presta ad essere titolare anche contro l’Udinese.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per l’ex Sampdoria, invece, la situazione si è leggermente complicata, in particolar modo sulla questione rinnovo di contratto. Il Milan non vuole spingersi oltre ai 3,5 milioni di euro netti all’anno: prendere o lasciare. Qualora fosse la seconda e il Diavolo ricevesse un’offerta allettante, Romagnoli potrebbe abbandonare il Centro Sportivo di Carnago.