Milan, decisione presa su Kalulu e Gabbia

Al di là dei movimenti di mercato, che interessano il reparto difensivo, il Milan ha preso la sua decisione sul duo Kalulu-Gabbia

«Il finale del film dirà se meritano un Oscar da migliori attori non protagonisti. Di certo il loro nome è già nella rosa delle nomination: perché il Milan che domani andrà a caccia della terza vittoria su tre nel girone di ritorno, per insidiare l’Inter e continuare a tenere vivo il sogno scudetto, si affiderà ancora a Pierre Kalulu e Matteo Gabbia. Quarantatré anni in due, tre in più di Ibrahimovic, e una valanga di esperienza in meno. Riserve sulla carta (e pure nella pratica, fino a poco tempo fa) ma indispensabili nel Diavolo con i cerotti di oggi: in attesa di buone notizie sulle condizioni di Romagnoli, fermato dal Covid in questo inizio anno, la strana coppia a costo zero – uno cresciuto al Vismara, l’altro arrivato da svincolato – deve blindare Maignan. Al resto penseranno Ibra e compagnia».