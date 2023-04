Nuova chance da titolare per Charles De Ketelaere nel Milan. Il belga partirà dal primo minuto contro il Bologna

Provaci ancora Charles. Il Milan si riaffida ancora una volta a De Ketelaere per la gara di questo pomeriggio contro il Bologna. Con Brahim Diaz e Rafael Leao in panchina, sarà il belga l’uomo di maggior talento in campo nell’11 titolare del Dall’Ara.

Come riporta il Corriere dello Sport, proprio nella gara di andata contro i felsinei l’unico assist della sua stagione. L’ultima volta che l’ex Brugge è partito titolare era nella gara di Firenze di 40 giorni fa. Ora CDK è a caccia del tanto agognato gol ma anche di una prestazione convincente.