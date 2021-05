Milan da Champions: il premio è Donnarumma ma non solo, le ultime

Milan da Champions League: Donnarumma verso il si e con 50 milioni Tomori verrà riscatto poi assalto a Vlahovic

Dopo il trionfo contro la Juventus, ora il vento gira dalla parte dei rossoneri: Donnarumma si avvicina al rinnovo. Con l’ingresso in Champions League il Milan vorrebbe pure Brahim Diaz, si lavorerà con il Real Madrid per la conferma.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo, qualificandosi alla massima competizione europea, percepirà 50 milioni di euro, utili per il riscatto di Tomori dal Chelsea, dopodiché punterà ad investirli su Vlahovic, attaccante in forza alla Fiorentina.