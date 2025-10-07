Milan Como in Australia, clamoroso retroscena: Furlani in prima linea per l’ufficialità e… Ultimissime notizie sui rossoneri

L’idea di portare una partita di Serie A a Perth, in Australia, si concretizza per il Milan in occasione del match contro il Como. La gara, valida per la quinta giornata di ritorno, si giocherà all’Optus Stadium a febbraio, a causa dell’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi Invernali.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Amministratore Delegato rossonero, Giorgio Furlani, è stato in prima fila nel sostenere questa operazione. L’obiettivo della dirigenza, che continua a rafforzare il suo legame con Perth e il mercato australiano, è quello di massimizzare l’esposizione globale del brand rossonero, trasformando un problema logistico in una vetrina internazionale.

Per quanto riguarda i tifosi, il Milan ha chiarito la posizione relativa agli abbonati che si vedranno togliere una delle 19 gare casalinghe. Il club ha confermato che tutti i possessori di abbonamento saranno rimborsati della quota parte relativa alla gara non disputata a Milano. Il risarcimento avverrà con un voucher di pari importo, equivalente al valore pro-rata di una singola partita.

La Gazzetta sottolinea come la gestione degli abbonamenti sia l’aspetto più delicato dell’intera operazione, richiedendo un bilanciamento tra le opportunità commerciali e i diritti dei tifosi. L’iniziativa, benché innovativa, impone agli abbonati che volessero seguire la squadra una trasferta di quasi 20 ore di volo, con costi e disagi interamente a loro carico.