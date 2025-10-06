Milan Como in Australia: ecco cosa cambia per gli abbonati rossoneri dopo l’ufficialità della decisione odierna. Ultime

Milan Como in Australia: gli abbonati avranno il rimborso della singola gara che verrà giocata in Australia. I dettagli

La notizia è clamorosa e riscrive la storia del calcio italiano: la UEFA ha dato il suo via libera ufficiale allo spostamento della gara di Serie A Milan-Como fuori dai confini europei. L’incontro, valido per la 5ª giornata di ritorno della stagione 2025/2026 e in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026, si giocherà all’Optus Stadium di Perth, in Australia.

La decisione, come noto, è stata dettata dalla stringente necessità logistica: lo storico stadio di San Siro, casa dei rossoneri, non sarà disponibile in quelle date, in quanto precettato dal CONI per ospitare diverse cerimonie ufficiali legate alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Di fronte a questa indisponibilità, il Milan, supportato dalla Lega Serie A, ha trasformato un problema in un’opportunità unica di marketing globale, portando la squadra di Massimiliano Allegri in Australia.

Cosa Succede Agli Abbonati: Rimborso Sì, Ma Solo Tramite Voucher

L’ufficialità della gara a Perth ha, inevitabilmente, aperto un dibattito sul pacchetto abbonamenti sottoscritto dai tifosi rossoneri per le gare casalinghe a San Siro. La società rossonera, tuttavia, aveva preventivato questa eccezionalità già in fase di vendita.

Il Milan aveva inserito una specifica clausola nel regolamento degli abbonamenti, chiarendo i termini in caso di indisponibilità dello stadio:

GLI ABBONATI, SI PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO Nel documento si specificava nero su bianco che: “Nell’eventualità in cui la partita Milan-Como non fosse disputata a San Siro, a causa dell’indisponibilità dello stadio per le Olimpiadi invernali, il titolare avrà facoltà di richiedere il rimborso del rateo di abbonamento”.

Il diritto al rimborso è quindi garantito, ma le modalità sono altrettanto chiare e rigide.

NON CI SARÀ RESTITUZIONE DI DENARO All’interno dello stesso paragrafo è specificato attraverso una clausola ad hoc che il rimborso non avverrà tramite la “restituzione in denaro dell’importo”, bensì attraverso l’emissione di un voucher. La cifra corrisponderà a 1/19 (un diciannovesimo) del valore complessivo dell’abbonamento, ovvero il valore di una singola gara casalinga.

Questa mossa permette al Milan di tutelare sia l’eccezionale operazione di internazionalizzazione del brand, sia i diritti dei suoi abbonati, gestendo al contempo il flusso finanziario tramite un sistema di voucher che incoraggia l’utilizzo futuro all’interno del club. Mentre il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a esportare la sua disciplina tattica e i suoi campioni come Luka Modrić e Christian Pulisic in Australia, la gestione degli abbonati dimostra la professionalità e l’attenzione ai dettagli.