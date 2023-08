L’inizio della Serie A si avvicina. Il Milan ha cambiato tanto e Pioli pensa alla miglior formazione. In tal senso Pioli ha un dubbio

Con l’inizio della Serie A e che si avvicina, dopo le amichevoli estive per Pioli è tempo di bilanci. Grazie al mercato la squadra è cambiata tanto tra centrocampo e attacco. In vista del match del Milan contro il Bologna e non solo c’è un dubbio su tutti: chi scierare sulla fascia destra? Chukwueze o Pulisic?

Secondo la Gazzetta dello Sport è l’americano a essere in pole position per la gara di debutto al Dall’Ara: per lui il vantaggio di essere a Milano da più tempo e di aver già giocato diverse partite con i nuovi compagni. Al nigeriano, per il momento, sarà affidato il ruolo di “spacca-partita”