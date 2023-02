Milan, cambi tattici in vista: per Pioli atteggiamento prudente

Stefano Pioli prepara i cambi tattici annunciati nel suo Milan in vista del derby di domani contro l’Inter. Le ultime

Cambi tattici erano annunciati, cambi tattici saranno. Il Milan non può presentarsi al derby di domani nelle stesse condizioni con cui ha affrontato le ultime gare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli ha preparato una squadra più abbottonata, complici i diversi gol presi nell’ultimo mese.

La squadra non regge più il 4-2-3-1 a livello di equilibri in campo. A centrocampo verrà aggiunta sostanza, probabilmente con Pobega per formare una mediana a 3 con Tonali e Krunic. Il livello di protezione alla difesa più alto possibile, anche se nelle ultime ore si valuta la mossa Messias come mezzala, per costringere Mkhitaryan a lavorare di più in fase difensiva.