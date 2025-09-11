Milan Bologna, scatta l’ora di Nkunku? Quel che filtra da Milanello è che ha questo minutaggio nelle gambe. Le ultimissime notizie

Con l’assenza quasi certa di Rafael Leao, che non ha recuperato dal problema muscolare al polpaccio, il Milan si prepara ad affrontare il Bologna con una coppia d’attacco formata da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. I due attaccanti, di ritorno dagli impegni con le rispettive nazionali, saranno a Milanello per preparare la sfida di domenica sera a San Siro. Entrambi arrivano con il morale alto: Pulisic ha servito un assist contro la Corea del Sud, mentre Gimenez ha segnato contro il Giappone, confermando il suo ottimo momento di forma.

Nkunku, il jolly dalla panchina

Per la partita contro i rossoblu, l’attaccante Christopher Nkunku partirà dalla panchina. Il francese ha lavorato duramente durante la sosta per le nazionali per ritrovare la forma migliore, ma non ha ancora l’autonomia necessaria per giocare una partita intera. Come riporta il Corriere della Sera, il giocatore ha nelle gambe non più di un tempo, e per questo motivo l’allenatore Massimiliano Allegri preferisce non rischiare e utilizzarlo come un’arma a gara in corso. L’ingresso di Nkunku a partita in corso potrebbe essere la mossa vincente per spaccare la partita, approfittando della sua freschezza e delle sue qualità tecniche.

Nkunku è un giocatore di grande talento e la sua piena disponibilità è fondamentale per il Milan di Allegri. Il suo recupero graduale è un segno della cautela con cui lo staff medico e tecnico gestiscono le condizioni fisiche dei giocatori. La sua presenza in panchina, pur non essendo al 100%, è comunque una risorsa preziosa per il mister, che può contare su un giocatore versatile e capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo.

Questa gestione oculata dei rientri, che include anche quella di Leao, dimostra l’attenzione del Milan alla salute dei propri atleti. L’obiettivo dell’allenatore Allegri e del direttore sportivo Igli Tare è quello di avere l’intera rosa a disposizione nel momento clou della stagione, evitando infortuni che potrebbero compromettere gli obiettivi futuri del club.