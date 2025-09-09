Milan Bologna, ecco quando rientrano i nazionali! Le ultime da Milanello. Segui le ultimissime sui rossoneri

La sosta per le Nazionali è ormai agli sgoccioli e il Milan si prepara a tornare in campo. Da oggi, il gruppo di giocatori a disposizione di mister Massimiliano Allegri ricomincia ad allenarsi a Milanello in vista del cruciale match di domenica sera contro il Bologna a San Siro. La partita si preannuncia fondamentale, trattandosi di uno scontro diretto per le posizioni di vertice. Il Diavolo si presenta con diversi dubbi, in particolare nel reparto offensivo, dove quattro opzioni lottano per due posti, con una serie di incognite da sciogliere.

I dubbi: Leão e Nkunku

La velocità dell’attacco rossonero poggia in gran parte sulle spalle di Rafael Leão, l’esterno portoghese noto per le sue accelerazioni fulminanti, e sul nuovo arrivato Christopher Nkunku, il polivalente attaccante francese prelevato dal Chelsea. Per la sfida contro il Bologna, la situazione di Leão è ancora da definire: come riportato anche dal Corriere dello Sport, il quesito principale è se valga la pena rischiarlo o meno. La decisione finale arriverà solo dopo le sedute di allenamento dei prossimi giorni. Anche per Nkunku, che ha trascorso l’ultima settimana a recuperare la condizione atletica dopo un lungo stop, la partenza da titolare sembra improbabile. Entrambi hanno comunque lavorato sodo anche durante il giorno di riposo per farsi trovare pronti.

Le certezze: Pulisic e Giménez

Le incertezze sulle condizioni dei due “pezzi da novanta” dell’attacco rendono quasi obbligate le scelte per mister Allegri. I ruoli offensivi sembrano destinati ai due “americani”, come sono stati scherzosamente soprannominati: Christian Pulisic e Santiago Giménez. Lo statunitense Pulisic, l’ala rapida e tecnica, ha rappresentato una garanzia in questo inizio di stagione, confermando le sue doti. Il messicano Giménez, invece, è chiamato a una prova di riscatto dopo un’estate segnata da voci di mercato. La loro maggiore difficoltà sarà l’assenza dagli allenamenti con il gruppo: entrambi saranno gli ultimi a rientrare a Milanello, solo giovedì, dopo aver disputato due amichevoli notturne con le rispettive nazionali. Un fattore che, seppur con la partita fissata per domenica, richiederà un grande sforzo di adattamento per resettarsi e rientrare a pieno ritmo nel mondo rossonero.