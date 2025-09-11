Milan Bologna, Rafael Leao prenderà parte alla partita? Da Milanello quel che filtra è questo. Le ultimissime sui rossoneri

La situazione infortunati in casa Milan continua a tenere banco, e a pagare le conseguenze è soprattutto Rafael Leão. Come riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante portoghese non sarà a disposizione per la gara di campionato contro il Bologna, in programma domenica a San Siro. La decisione, presa dallo staff medico rossonero, è dettata dalla prudenza. Nonostante non ci sia stata alcuna ricaduta, infatti, la volontà è quella di non correre rischi inutili.

Ciò che inizialmente sembrava una semplice elongazione muscolare si è rivelata essere una lesione di basso grado al muscolo soleo. Un infortunio ben più serio e delicato, che richiede tempi di recupero precisi, stimati intorno alle quattro settimane. Tornare in campo prima del previsto sarebbe stato un azzardo, con il rischio concreto di compromettere il finale di stagione del giocatore. Leão ha già saltato le sfide con Cremonese e Lecce, e ora dovrà rinunciare anche a questa.

L’assenza di Leão pesa enormemente sulle spalle del Milan e del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Con la lotta per un posto in Champions League sempre più accesa, perdere il proprio uomo più decisivo è un duro colpo. Per sopperire alla sua mancanza, Allegri dovrà fare affidamento su altre soluzioni offensive, sperando che gli altri interpreti del reparto d’attacco riescano a non far rimpiangere il fantasista portoghese. La speranza è che Leão possa tornare in campo il prima possibile per dare il suo contributo fondamentale.

La partita contro il Bologna non è un appuntamento da sottovalutare. I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, sono una squadra organizzata e compatta, capace di mettere in difficoltà chiunque. Sarà una sfida cruciale per il Milan, che non può permettersi di perdere altri punti. I tifosi sperano che l’assenza di Leão possa essere superata con grinta e determinazione, e che la squadra riesca a portare a casa la vittoria.