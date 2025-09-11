Milan Bologna, Estupinan recuperato! Allegri medita, chi parte titolare domenica? Ballottaggio in corso

Milan Bologna, i rossoneri hanno recuperato Pervis Estupinan in vista della sfida di domenica: ballottaggio con Bartesaghi

Il Milan si prepara a una sfida cruciale contro il Bologna a San Siro e l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori si concentra sulla formazione che Massimiliano Allegri schiererà in campo. Una delle notizie più rassicuranti giunte alla vigilia del match riguarda il recupero di Pervis Estupiñán.

L’Allarme Rientrato dall’Ecuador

L’ansia aveva iniziato a serpeggiare tra i sostenitori rossoneri quando era emerso che Estupiñán aveva accusato un problema muscolare durante le recenti partite con l’Ecuador. Dopo aver giocato la sfida pareggiata contro il Paraguay, il difensore era stato costretto a dare forfait per motivi precauzionali nella successiva vittoria contro l’Argentina. L’idea di un infortunio serio a uno dei nuovi acquisti più promettenti aveva tenuto in apprensione la dirigenza, il nuovo direttore sportivo Tare e ovviamente tutto lo staff tecnico guidato da Allegri. L’esito degli accertamenti e le informazioni che sono giunte direttamente dall’Ecuador hanno però rasserenato tutti: si è trattato solo di un leggero affaticamento muscolare. Questo tipo di problematica è del tutto normale per atleti sottoposti a un elevato carico di partite e viaggi transoceanici, ma la cautela è sempre d’obbligo, soprattutto per giocatori così importanti.

La Conferma del Titolare e la Crescita di Bartesaghi

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Pervis Estupiñán è atteso a Milano nelle prossime ore per unirsi al gruppo e preparare al meglio la delicata sfida. La sua presenza in campo non è in discussione, e il calciatore sarà titolare sulla corsia mancina, pronto a replicare la brillante prestazione offerta nel precedente incontro di campionato contro il Lecce. Il suo arrivo a Milano durante la finestra di mercato estiva, voluto fortemente dalla società, lo ha designato come l’erede naturale di Theo Hernandez, uno dei giocatori più forti e determinanti dell’ultima decade rossonera. A differenza del suo predecessore, il cui punto di forza era la spinta offensiva, Estupiñán si distingue per le sue caratteristiche più di contenimento, offrendo una solidità difensiva che si sposa perfettamente con la filosofia di gioco di Allegri. Questo equilibrio tra fase offensiva e difensiva è un elemento chiave per la stabilità della squadra.

Il Giovane Bartesaghi Scalpita: una Nuova Risorsa per Allegri

Se Estupiñán rappresenta il presente e il futuro della fascia sinistra, il Milan può contare anche su una promettente alternativa interna. Dietro di lui, infatti, sta crescendo in maniera esponenziale il giovane Davide Bartesaghi. Il talento del settore giovanile ha già conquistato la fiducia di mister Allegri in questa prima parte di stagione. Le sue prestazioni in allenamento e, in alcune occasioni, anche in campo, hanno convinto lo staff tecnico a considerarlo una risorsa preziosa. Non è da escludere che, durante la partita contro il Bologna, Bartesaghi possa essere utilizzato per uno spezzone di partita, magari per far rifiatare il titolare o per gestire il risultato. La sua presenza in rosa dimostra l’attenzione del club verso la valorizzazione dei giovani talenti, una strategia che il nuovo DS Tare sta portando avanti con grande determinazione. In un campionato lungo e impegnativo, avere a disposizione due opzioni diverse ma di alta qualità per la stessa posizione è un grande vantaggio per qualsiasi allenatore. La competizione interna può solo far bene al rendimento generale della squadra e spingere i giocatori a dare sempre il massimo.