Milan Bologna, Italiano a San Siro in emergenza? Le ultime dall’infermeria dei felsinei

Milan Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano si presenterà in emergenza nella sfida di domenica sera a San Siro: le ultime

Domenica si preannuncia una sfida ricca di emozioni a San Siro. Il Milan di Allegri, con l’ex direttore sportivo della Lazio Tare a gestire il mercato, ospiterà un Bologna che arriva a Milano in una situazione di vera e propria emergenza. Nonostante le difficoltà, la partita promette di essere un big match di alta quota, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

La panchina rossonera si è tinta di bianconero, con la nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan. Un ritorno che ha fatto scalpore e che ha riportato sulla scena un tecnico di grande esperienza e carisma. A coadiuvare l’operato di Allegri, un’altra figura di spicco: Igli Tare, che dopo la lunga e proficua esperienza alla Lazio, ha sposato il progetto rossonero assumendo il ruolo di direttore sportivo. Il loro sodalizio ha già dato i suoi primi frutti, ma il vero banco di prova sarà la gestione di una stagione complessa e ricca di impegni.

Dall’altra parte del campo, il Bologna di Vincenzo Italiano è costretto a fare i conti con un’infermeria sovraffollata. Il centrocampo è il reparto più colpito, con due assenze pesanti. Pobega, infatti, dovrà restare lontano dal campo per tre settimane a causa di una lesione muscolare subita in allenamento. Ancora più grave l’infortunio di Sulemana, che ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro mentre era in nazionale, costringendolo a uno stop di almeno quattro settimane. Due perdite che riducono notevolmente le opzioni a disposizione di Italiano in mediana.

Ma i problemi per il Bologna non finiscono qui. Anche la difesa è in allarme. Né Holm né Casale sono riusciti a recuperare dagli infortuni subiti prima della sosta per le nazionali. I due difensori tenteranno di rientrare in gruppo la prossima settimana, in vista della sfida contro il Genoa, ma la loro assenza a Milano rappresenta un’ulteriore grana per il tecnico rossoblù. A complicare il quadro, il rientro ritardato di Lucumi, atteso solo domani dagli impegni con la Colombia. Il difensore avrà a disposizione appena due allenamenti per prepararsi al meglio al big match, un fattore che potrebbe influire sulla sua condizione fisica e mentale.

Nonostante le difficoltà, c’è un nome che brilla in casa Bologna, ed è quello di Castro. L’attaccante, che era stato sondato dall’Al-Hilal in sede di mercato, è rimasto a guidare l’attacco rossoblù e si sta preparando con grande intensità per la sfida di San Siro. La sua presenza in campo sarà fondamentale per le speranze del Bologna. Un altro giocatore atteso al debutto è Rowe, che potrebbe ritrovarsi di fronte a un volto noto, o meglio, un avversario non gradito: Rabiot. I due, infatti, ebbero un acceso litigio ai tempi dell’Olympique Marsiglia, quando erano compagni di squadra. Un incrocio che aggiunge un’ulteriore dose di pepe a una partita già molto sentita.

In chiusura, una nota sugli attaccanti. La notizia dell’assenza di Immobile, fuori fino a ottobre, allarga il quadro delle emergenze. Una situazione complicata per entrambe le squadre, ma che rende ancora più intrigante la sfida tra il Milan di Allegri e il Bologna di Italiano. Questo articolo è stato redatto sulla base delle informazioni fornite dall’agenzia di stampa ANSA.