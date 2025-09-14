Connect with us

Milan Bologna, succede di tutto: rigore revocato al VAR e espulsione di Allegri con lancio della giacca! VIDEO. Le ultimissime notizie

Attimi di pura follia a San Siro nel finale di MilanBologna, una partita che si stava avviando verso la sua conclusione. Al minuto 85, un’azione convulsa in area di rigore ha scatenato il caos. Christian Pulisic, l’attaccante del Milan, è stato atterrato da una spinta a due mani di un difensore del Bologna e, successivamente, è stato colpito. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha subito indicato il dischetto del rigore, tra le proteste dei giocatori rossoblu.

Il direttore di gara, tuttavia, è stato richiamato al VAR per rivedere l’azione. Dopo aver consultato il monitor, la decisione è stata clamorosa e ha fatto infuriare il Milan: il rigore è stato annullato, e il gioco è ripreso con un semplice calcio d’angolo. La scelta dell’arbitro ha scatenato la rabbia di Massimiliano Allegri, il quale non ha accettato la decisione. Il tecnico livornese ha perso la testa, protestando in modo veemente e lanciando a terra la sua giacca in un gesto di pura frustrazione.

L’ira di Allegri non è passata inosservata, e l’arbitro ha estratto il cartellino rosso, espellendo il tecnico del Milan. La rabbia di Allegri è giustificata dalla posta in palio, ma anche dalla sensazione di un’ingiustizia subita. Il calcio di rigore, se fosse stato confermato, avrebbe probabilmente chiuso la partita e consegnato i tre punti al Milan, mettendo a tacere i fantasmi di una gara non priva di difficoltà.

La frustrazione di Allegri

L’espulsione di Allegri è un sintomo della tensione che avvolge il Milan in questo momento. Il tecnico, che ha sempre mostrato un grande autocontrollo, ha evidentemente superato il limite, incapace di contenere la sua rabbia per una decisione arbitrale ritenuta ingiusta. La giacca lanciata è un’immagine che rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi rossoneri, simbolo di un’esplosione di nervi in un momento cruciale. Il Milan, sotto shock per la decisione e per l’espulsione del proprio allenatore, deve ora stringere i denti per gli ultimi minuti e portare a casa un risultato prezioso.

