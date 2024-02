Badelj ricorda la sfida col Milan: «Solo con loro non siamo riusciti a...»

Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha ricordato la sfida persa contro il Milan in casa: le dichiarazioni del centrocampista

Intervistato da Repubblica, Milan Badelj, centrocampista del Genoa, ha dichiarato:

PAROLE – «Sarà una bellissima partita. Quando giochiamo in casa si crea un ambiente unico. Fino ad ora, contro qualsiasi avversario, siamo riusciti anche ad ottenere i risultati tranne contro Fiorentina e Milan. La prestazione c’è sempre stata e ci sarà anche contro l’Atalanta. Sarà difficile ma non c’è motivo per cui non possiamo crederci. Sono concentrato sul lavoro quotidiano e sulle partite. Poi, non mi nascondo, sono molto felice e la mia famiglia sta molto bene qua. Si vedrà nei prossimi mesi. Io sarei orgoglioso, qualora potessi, di rimanere».