Milan all’assalto di Belotti: la richiesta di Cairo per il Gallo

Il Milan vorrebbe puntare su Belotti in vista del prossimo mercato estivo: 35 milioni di euro la valutazione di Cairo

Il Milan starebbe monitorando da vicino la situazione di Andrea Belotti, attaccante del Torino col contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. Come riporta calciomercato.com, Il centravanti sembra abbia deciso di non rinnovare il contratto e di spiccare finalmente il volo in una big.

CAIRO FISSA IL PREZZO – Il presidente granata Urbaino Cairo ha fissato il prezzo: servono 35 milioni di euro per comprare l’attaccante. Una cifra molto alta che il Milan cercherà di limare per portare il Gallo a Milanello