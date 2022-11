Milan: allarme Tonali! Cade male in Albania-Italia, sostituito

Problema fisico per il centrocampista del Milan Sandro Tonali durante l’amichevole tra Albania e Italia. Le ultime

Sandro Tonali mette in apprensione l’ambiente Milan. Alla mezz’ora dell’amichevole tra Albania e Italia il classe ’00 è caduto in maniera scomposto dopo una scontro aereo. Per lui dolore alla spalla, con lo staff medico che gli ha applicato del ghiaccio spray e poi uscito in barella.

Il centrocampista non è riuscito a proseguire la gara ed è stato sostituito da Ricci, in attesa di capire meglio le sue condizioni.