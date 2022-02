Milan, a Salerno vietate distrazioni: Pioli tiene alta la guardia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La trasferta di Salerno potrebbe essere un bivio determinante per il campionato del Milan: vietati passi falsi

Dopo l’importantissima vittoria di domenica contro la Sampdoria, il Milan di Pioli è atteso dall’ostica trasferta di Salerno contro la nuova Salernitana di Nicola, sfida in programma sabato alle 20:45.

A Milanello tutti sanno come passi falsi in questa fase della stagione siano assolutamente vietati: marzo e aprile saranno i mesi decisivi e gli ultimi appuntamenti di febbraio serviranno per preparare lo sprint finale che potrebbe regalare un meraviglioso finale di stagione. Pioli tiene la guardia alta: il Diavolo dovrà uscire dall’Arechi coi tre punti in tasca.