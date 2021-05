Mihajlovic incredulo: «Non capisco una cosa su Vignato»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

VIGNATO – «Vignato è un buonissimo giocatore, giovane. L’ho detto che non posso credere che uno come lui non gioca in Under 21 e spero che Nicolato se ne renda conto. Vignato se cresce come sta facendo, farà bene. Oggi ha fatto una bellissima partita. Le partite comunque si vincono con i giocatori di qualità. Oggi comunque per lui non era facile perché aveva pochi spazi, lui ha qualità e ha le giocate giuste. Non mi serve che gioca semplice, deve rischiare perché voglio vedere che si prende le sue responsabilità e posso vedere così le idee che ha. Sono contento della sua prestazione».