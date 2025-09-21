Mercato Milan, non tramonta la suggestione Vlahovic! Concorrenza agguerrita e posizione chiara della Juve: cosa può succedere

Mercato Milan, la Juve deve risolvere la grana relativa al futuro di Dusan Vlahovic: i rossoneri continuano a monitorare la punta

Il calciomercato Milan è un vortice di voci, indiscrezioni e colpi di scena, ma una notizia in particolare sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano: il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo, che sta vivendo un avvio di stagione strepitoso con la maglia della Juventus, è destinato a lasciare Torino. La notizia, che ha già fatto il giro del web, suggerisce che il suo addio avverrà a parametro zero al termine della prossima stagione, una mossa che apre scenari inaspettati per il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri.

La strategia del Milan: un’opportunità da non perdere

Il Milan, da sempre attento ai talenti emergenti e alla ricerca di rinforzi di peso per l’attacco, ha seguito Vlahovic molto da vicino già durante la scorsa estate. Ora, con la possibilità di ingaggiare un giocatore del suo calibro a costo zero, la dirigenza rossonera potrebbe sferrare un attacco decisivo.

L’addio di Vlahovic dalla Juventus è dettato da ragioni economiche e di bilancio. Il club bianconero, che sta cercando di risanare i conti, non può permettersi di offrire un ingaggio da 12 milioni di euro annui, una cifra considerata insostenibile. A questo si aggiunge la necessità di mantenere l’equilibrio dello spogliatoio, evitando che stipendi troppo elevati possano creare disparità e tensioni tra i giocatori. Nonostante le sue prestazioni straordinarie e i gol a raffica, la Juventus è pronta a sacrificare il suo giocatore di punta per il bene del club. Tuttavia, la dirigenza bianconera spera di poter monetizzare l’addio di Vlahovic già a gennaio, vendendolo a un top club europeo che sia disposto a investire sul suo cartellino. Questa mossa permetterebbe alla Juventus di evitare una perdita a parametro zeroe di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato.

Il futuro di Vlahovic: un destino incerto

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un’incognita. Se da un lato il Milansogna di portarlo a Milano, dall’altro l’attaccante serbo potrebbe decidere di restare in Serie A e provare a vincere lo Scudetto con la maglia bianconera. Il Milan si prepara a una sfida difficile, ma il sogno di ingaggiare uno dei migliori attaccanti del momento è troppo forte. L’arrivo di Vlahovic darebbe nuova linfa all’attacco rossonero, che potrebbe contare su un giocatore giovane, talentuoso e con una fame di gol inestinguibile. Resta da vedere se la Juventus deciderà di cedere il giocatore a gennaio o se lo lascerà andare a parametro zero al termine della stagione. Una cosa è certa: la corsa a Vlahovic è appena iniziata, e il Milan di Tare e Allegri è in prima fila.