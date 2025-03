Mercato Milan, Moncada spazza via le voci! Valutazione altissima, parte solo a queste condizioni

Mercato Milan, Geoffrey Moncada non cambia idea su Yunus Musah: il DT rossonero lo valuta almeno 30 milioni di euro

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha un’idea precisa su Yunus Musah:

PAROLE – «Soprattutto Geoffrey Moncada è convinto che Yunus Musah sia uno dei pochi giocatori della rosa con un motore da Premier League. Arrivato nell’estate del 2024 dal Valencia per 20 milioni ora per il Milan vale più di 30 milioni. Chiaramente deve migliorare tanto sia tecnicamente che nel gestirsi in campo in modo da non ripetere l’errore a porta sguarnita che ha segnato in negativo la prestazione offerta contro il Como. La fiducia del club è stata ribadita a più riprese nell’ultimo periodo: ora tocca a Musah rimediare per trasformare i fischi in applausi».