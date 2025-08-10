Mercato Milan, clamoroso retroscena Thiaw! Allegri e Tare ci hanno provato in tutti i modi

Mercato Milan, spunta il clamoroso retroscena legato a Malick Thiaw: Allegri e Tare hanno provato in tutti i modi a convincerlo a restare

Le recenti manovre in casa Milan sono state dominate da un unico, pressante obiettivo: convincere il difensore Malick Thiaw a rimanere in rossonero. Nelle ultime ore, le figure chiave del club, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, hanno profuso ogni sforzo possibile per trattenere il talentuoso centrale tedesco, giunto al Milan nella passata stagione e diventato rapidamente un punto fermo della difesa. La situazione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è diventata particolarmente tesadopo l’ultima amichevole della squadra.

Secondo le indiscrezioni provenienti da Via Solferino, la dirigenza milanista, guidata da Tare, ha messo sul piatto un’offerta contrattuale di primissimo piano per Thiaw: un rinnovo con un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione, più bonus legati a prestazioni e obiettivi. Questa proposta riflette chiaramente la grande importanza che il calciomercato Milan attribuisce al giocatore, considerato centrale nel progetto tecnico di Allegri. L’obiettivo è blindare un elemento crucialeper la linea difensiva, in vista di una stagione che si preannuncia estremamente impegnativa, con il ritorno in Champions League e le ambizioni scudetto.

I tentativi di persuasione non si sono limitati alle sole cifre economiche. La Gazzetta dello Sport rivela un episodio emblematicoavvenuto negli spogliatoi al termine dell’amichevole contro il Leeds. Un vertice improvvisato e carico di tensione ha visto Tare e Allegriconfrontarsi direttamente con Thiaw, cercando di fargli capire l’importanza del suo ruolo all’interno della squadra e la volontà del club di costruire il futuro attorno a lui. Questo incontro post-partitatestimonia la disperazione e la determinazione del Milan nel non voler perdere uno dei suoi migliori talenti.

La possibile partenza di Thiaw sarebbe un duro colpo per il Milan, che ha investito molto su di lui e lo vede come uno dei pilastri difensiviper i prossimi anni. La sua capacità di leggere il gioco, la sua fisicitàe la sua disciplina tattica lo hanno reso un difensore completo e affidabile, apprezzato sia dallo staff tecnico che dai tifosi. La continuità della difesa è un aspetto fondamentale per Allegri, che punta a una solida retroguardia come base per costruire il successo della squadra.

Il mercato estivo è ancora lungo e la situazione di Thiaw rimane fluida. Il Milan ha fatto la sua mossa, mostrando la sua massima volontà di trattenere il giocatore. Ora, la palla passa a Malick Thiaw, che dovrà decidere se accettare l’offerta rossonera e continuare la sua avventura a Milano, o se valutare altre opzioni che potrebbero essere emerse. I tifosi milanisti trattengono il fiato, sperando che i sforzi di Tare e Allegri portino al risultato sperato: la permanenza di Malick Thiaw al Milan. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del difensore e per le strategie di mercato del Diavolo.