Taremi Milan: tra Porto e giocatore, ecco i veri ostacoli! I dettagli. A fare muro non c’è solo il club portoghese

Secondo quanto scrive Daniele Longo su Twitter per quanto riguarda la trattativa per Mehdi Taremi, il Milan non ha problemi con il giocatore ma con i suoi agenti e intermediari.

A questo si aggiunge il Porto, che ha cambiato le condizioni quando ci si stava avvicinando allo scambio di documenti. La dirigenza ora è al lavoro per provare a chiudere.