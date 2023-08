Taremi Milan: aumenta la distanza col Porto, oggi l’ultimo assalto! ULTIME. Cambiate le condizioni, i rossoneri rispondono così

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, la trattativa tra Milan e Porto per Taremi non è finita, ma la distanza aumenta con il passare delle ore.

La negociación Milan-Taremi se atascó a última hora de la tarde de ayer por una cuestión económica, debido a un cambio de condiciones, comisiones incluidas.



Ahora la distancia entre las partes ha aumentado en algunos millones y el Milan no lo ve claro.



La negociación aún no… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2023

La trattativa si è inizialmente fermata ieri per quanto riguarda cambiamenti di condizioni, commissioni comprese. Adesso la distanza tra le parti è aumentata di qualche milione e il Milan non è contento di questa nuova situazione. In queste ore la società rossonera farà un ultimo tentativo.