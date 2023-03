Morata Milan: la strategia rossonera per arrivare allo spagnolo. Ecco quali cessioni potrebbero agevolare l’arrivo dell’attaccante ex Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha scelto il nome del prossimo attaccante rossonero: Alvaro Morata.

Per arrivare allo spagnolo, Maldini e Massara dovranno lavorare accuratamente sul mercato in entrata e soprattutto in uscita. In quest’ottica, saranno fondamentali le cessioni di Ante Rebic, che ha mercato estero e soprattutto con una busta paga di 3,5 mln; Ballo-Touré, anche lui voluto da squadre estere; e il non riscatto di Dest che tornerà a Barcellona, risparmiando i 3,8 mln di ingaggio.