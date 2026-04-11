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Mercato Milan, Solet non esce dai radar: Tare prepara l’affondo per il difensore dell’Udinese. I dettagli
Mercato Milan, per la difesa della prossima stagione resta in alto sul taccuino di Tare il nome di Solet dell’Udinese: tutti i dettagli
Il match di questo pomeriggio a San Siro tra Milan e Udinese non è solo un crocevia fondamentale per la classifica, ma anche un’occasione d’oro per tessere le trame del mercato estivo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera, guidata da Tare in sinergia con Massimiliano Allegri, ha messo seriamente nel mirino Oumar Solet.
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Il centrale francese classe 2000, pilastro della formazione di Kosta Runjaić, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista in Friuli, confermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo nell’intero campionato di Serie A.
Mercato Milan, Solet e l’esame di San Siro: 15 milioni sul tavolo
L’interesse del Milan per il difensore ex Salisburgo nasce dalla necessità di infoltire e ringiovanire una retroguardia che, in vista del ritorno in Europa nella prossima stagione, necessita di uomini fisici e di respiro internazionale. I numeri di Solet in questo 2026 parlano chiaro:
- Rendimento costante: 28 presenze stagionali con una media voto superiore alla sufficienza (6.15) e 3 gol all’attivo.
- Affidabilità tattica: Eccellente nel gioco aereo e nell’uno contro uno, Solet ha dimostrato di aver superato i problemi fisici del passato, diventando un punto fermo dei bianconeri.
Stando alle ultime indiscrezioni, l’Udinese potrebbe privarsi del suo gioiello a fronte di un’offerta da circa 15 milioni di euro. Per il Milan si tratterebbe di un investimento strategico: portare a Milanello un difensore esperto ma con ampi margini di miglioramento, ideale per completare il pacchetto arretrato di Allegri per il ciclo 2026/2027.