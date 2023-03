Mercato Milan, Samardzic: si alzano le cifre per il serbo. Il giocatore, nato in Germania, stupisce l’Europa e Marino avverte

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c’è anche il giocatore dell’Udinese, classe 2022, Samardzic, cercato tanto dai rossoneri quanto dal Napoli.

Il dt Pierpaolo Marino, però, avverte le due squadre italiane, ma non solo, che il colpo non sarà low cost. « La nostra idea è tenere un giocatore finché non raggiunge il suo vero valore», ha dichiarato Marino. Considerando che nel picco della sua carriera, De Paul è stato venduto 40 milioni, la cifra per il serbo non sarà lontana da questa. Lo scrive calciomercato.com.