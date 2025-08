Mercato Milan, Chiesa occasione low cost? Tare riflette, concorrenza in Serie A. Ultime

Mercato Milan, Federico Chiesa, esterno del Liverpool, resta una suggestione viva per l’attacco rossonero della prossima stagione

La sessione di calciomercato estiva si sta rivelando un vero e proprio crocevia per il futuro di molti talenti del calcio italiano, e Federico Chiesa è senza dubbio uno dei nomi più caldi sul taccuino di diverse big. Nonostante le dichiarazioni di stima di Antonio Conte, che qualche anno fa lo considerava il miglior esterno offensivo italiano, il suo futuro lontano da Napoli sembra sempre più probabile. Il club partenopeo, pur avendolo valutato a lungo anche nei giorni scorsi, sta orientando i propri investimenti altrove, virando su una strategia di mercato differente. Questo apre scenari interessanti per il talentuoso figlio d’arte, con diverse squadre pronte a farsi avanti.

Tra le pretendenti più accreditate per Chiesa, il calciomercato Milan emerge come una delle possibilità più concrete, sebbene il suo interesse non sia ancora automatico o esclusivo. L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan potrebbe infatti ridisegnare le strategie rossonere, ponendo l’accento su profili specifici che si adattino alla visione tattica del tecnico livornese. Le recenti indiscrezioni, come anticipato da Alfredo Pedullà, suggeriscono che l’Atalanta abbia effettivamente cercato Chiesa con insistenza, mentre la Roma potrebbe riprendere in considerazione un’idea già balenata in passato, dopo averlo cercato diverse sessioni di mercato fa.

Tuttavia, è sul fronte Milan che l’attenzione si concentra maggiormente. Sebbene il club rossonero, almeno per il momento, non consideri prioritario l’acquisto di un esterno offensivo, la possibilità di un innesto di qualità come Chiesa potrebbe far riconsiderare i piani. La duttilità tattica del giocatore, capace di ricoprire più ruoli in attacco, si sposerebbe bene con le esigenze di un allenatore come Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i talenti e adattarli al proprio schema di gioco. Un profilo come Chiesa porterebbe indubbiamente esperienza internazionale, velocità e una grande capacità di incidere in zona gol, caratteristiche che il Milan è sempre alla ricerca per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Il ruolo di Igli Tare sarà fondamentale in questa potenziale trattativa. Il nuovo DS del Milan è conosciuto per la sua abilità nel fiutare occasioni di mercato e nel condurre trattative complesse. La sua visione strategica, unita alle indicazioni di Allegri, potrebbe portare il Milan a compiere un investimento importante su un giocatore del calibro di Chiesa, un tassello che potrebbe elevare ulteriormente il livello tecnico della squadra e renderla ancor più competitiva sia in Italia che in Europa.

È chiaro che le idee vanno sviluppate, come sottolinea Pedullà. L’interesse, pur se concreto, deve tramutarsi in offerte ufficiali e in una chiara volontà da parte del giocatore e del suo entourage. Il mercato è in continua evoluzione e le dinamiche possono cambiare rapidamente. Tuttavia, la presenza di Tare e Allegri al Milan, unita alle qualità indiscuscutibili di Federico Chiesa, rende il binomio Milan-Chiesa una delle storie più affascinanti da seguire in questa sessione di calciomercato. Il futuro del talento italiano è ancora incerto, ma il Milan potrebbe essere la destinazione ideale per rilanciare la sua carriera e consolidare il suo status di top player.