Mercato Milan, retroscena Berardi: sarebbe arrivato in un caso

Mercato Milan, Domenico Berardi era un obiettivo concreto del Milan di Maldini e Massara: il retroscena sull’esterno

Uno degli obiettivi del calciomercato Milan ad inizio estate, quando ancora al timone dell’area sportiva c’erano Maldini e Massara, è stato Domenico Berardi.

I due dirigenti l’avevano individuato come rinforzo prioritario per la fascia destra e la trattativa, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, era decisamente a buon punto. Il ribaltone voluto da Cardinale ha cambiato le carte in tavolo con Moncada e Furlani che hanno puntato su Pulisic e Chukwueze.