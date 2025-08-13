Mercato Milan, la ricetta di Ordine: «Per completare la difesa i rossoneri devono fare questo»

Mercato Milan, Franco Ordine analizza gli acquisti rossoneri indicando un punto cruciale nella costruzione della difesa

Il dibattito sul calciomercato del Milan è più che mai acceso, con i tifosi che scrutano ogni mossa della dirigenza per capire le ambizioni della squadra rossonera in vista della prossima stagione. A intervenire sull’argomento, offrendo la sua visione critica e approfondita, è stato il noto giornalista sportivo Franco Ordine, che ai microfoni di Radio Sportiva ha espresso la sua personale opinione sulla situazione attuale del club di Via Aldo Rossi. Le sue parole, cariche di spunti interessanti, offrono una prospettiva esterna ma competente sulle dinamiche che stanno animando il Milan in questa fase cruciale.

L’analisi di Ordine parte dal lavoro svolto dalla società e, nello specifico, dall’operato della direzione sportiva. Valutando la gestione delle cessioni, il giornalista ha espresso un giudizio molto positivo. «Secondo me [il lavoro] è molto positivo. Ha venduto molto bene», ha affermato Ordine, sottolineando come la capacità di valorizzare e monetizzare i giocatori non più ritenuti centrali nel progetto tecnico sia un aspetto fondamentale per la sostenibilità economica e per la possibilità di reinvestire sul mercato. Questo plauso si estende anche all’obiettivo di finalizzare ulteriori operazioni in uscita, menzionando esplicitamente giocatori come Divock Origi, Ismaël Bennacer e Yacine Adli. La capacità di cedere questi profili, liberando sia spazio salariale che risorse economiche, è vista come un passo necessario per l’evoluzione della rosa.

Passando al tema dei rinforzi, Ordine ha evidenziato la necessità di completare l’organico con colpi di mercato mirati. La sua visione è chiara: la squadra ha bisogno di ulteriori innesti per essere realmente competitiva su tutti i fronti. «Completerei con qualche colpaccio dell’ultim’ora l’assetto di questa rosa per la prossima stagione», ha dichiarato, lasciando intendere che, pur riconoscendo i passi avanti già fatti, la rosa non è ancora del tutto completa per affrontare una stagione impegnativa tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

L’attenzione di Ordine si sposta poi su un reparto specifico che, a suo dire, necessita di un miglioramento sostanziale: la difesa. Il giornalista non ha dubbi in merito: «Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore». Questa indicazione, precisa e puntuale, evidenzia una lacuna che molti addetti ai lavori e tifosi hanno notato. Un terzino di livello, in grado di garantire sia spinta offensiva che solidità difensiva, potrebbe elevare notevolmente il livello della squadra. L’attesa per un innesto di questo tipo è forte, e le parole di Ordine non fanno che rafforzare questa percezione.

Infine, parlando di un giovane specifico, ovvero il promettente Athekame, Ordine ha usato parole di cautela. Pur riconoscendo il potenziale del ragazzo, il giornalista ha messo in guardia da aspettative eccessive. «È giovane, non puoi pensare che faccia il titolare», ha ammonito, invitando a una gestione oculata e a una crescita graduale del giocatore, senza bruciare le tappe. Una riflessione importante che mette in risalto l’equilibrio necessario tra l’investimento sui giovani talenti e la ricerca di profili già pronti per il massimo livello.

In conclusione, il voto di Franco Ordine al mercato del Milan finora è un 6.5/7. Un giudizio che riflette la complessità della situazione: un operato positivo nelle cessioni, la necessità di ulteriori innesti mirati (specialmente in difesa) e una gestione attenta dei giovani. Il Milan si muove sul filo dell’equilibrio tra sostenibilità e competitività, e le parole di Ordine offrono un valido termometro per misurare le ambizioni e le sfide che attendono il club.