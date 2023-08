Mercato Milan, nuovo nome per il vice Theo Hernandez! I dettagli. Se Ballo Toure parte, i rossoneri si muoveranno ancora sul mercato

Il centravanti non è l’unico obiettivo del calciomercato Milan. I rossoneri valutano ancora un vice Theo Hernandez: nel caso in cui Ballo Toure partisse, in direzione Germania, la società ha già un’idea su chi possa essere il sostituto.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tra gli obiettivi del Milan c’è Borna Sosa, esterno 25enne croato dello Stoccarda.