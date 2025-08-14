Mercato Milan, clamorosa novità su Okafor! Addio dietro l’angolo? L’aggiornamento non lascia dubbi

Mercato Milan, importantissimo aggiornamento fornito da Sky su Noah Okafor! Lo svizzero potrebbe lasciare i rossoneri nelle prossime ore

La sessione estiva di calciomercato si infiamma per il Milan, con le ultime indiscrezioni che vedono Noah Okafor in procinto di lasciare i rossoneri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Luca Marchetti di Sky Sport, l’attaccante svizzero è al centro di diverse trattative che potrebbero portarlo lontano da San Siro, una notizia che ha subito generato grande fermento tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

L’avventura di Okafor al Milan è stata caratterizzata da alti e bassi. Arrivato con grandi aspettative, il suo percorso è stato spesso interrotto da infortuni che ne hanno limitato la continuità. Nonostante ciò, Okafor ha dimostrato sprazzi del suo indubbio talento, soprattutto in questa pre-season, dove ha messo a segno alcune reti importanti che avevano riacceso le speranze di una sua permanenza. Le sue performances in amichevole, con doppiette contro Liverpool e Perth Glory, avevano suggerito una possibile inversione di tendenza, convincendo in parte il nuovo allenatore Massimiliano Allegri della sua utilità.

Tuttavia, il calciomercato è dinamico e le strategie dei club possono cambiare rapidamente. Il nuovo corso del calciomercato Milan, sotto la guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, sta delineando una rosa che punta a ritrovare la massima competitività sia in Italia che in Europa. In questo contesto, la cessione di Okafor potrebbe liberare risorse economiche fondamentali per investire su altri profili ritenuti più funzionali al progetto tecnico.

Le voci più insistenti vedono Okafor nel mirino di diversi club, tra cui il Leeds United, squadra neopromossa in Premier League, e il Bologna in Serie A. Il Milan, tramite Igli Tare, ha già rifiutato un’offerta di 15 milioni di euro dal Bologna, fissando il prezzo per il cartellino dello svizzero intorno ai 20 milioni di euro. È evidente che il club rossonero non intende svendere un giocatore sul quale ha comunque investito e che, seppur a intermittenza, ha mostrato le sue qualità.

La decisione di cedere Okafor non è solo economica, ma anche strategica. Con Allegri al timone, il Milan sta cercando di ottimizzare ogni reparto. La versatilità di Okafor, capace di giocare sia come punta centrale che come esterno d’attacco, è un pregio, ma il tecnico e Tare potrebbero preferire un attaccante con caratteristiche diverse o un giocatore che garantisca maggiore continuità fisica. Il Milan, in caso di partenza di Okafor, si muoverebbe immediatamente per cercare un sostituto all’altezza, un’operazione che potrebbe rivelarsi cruciale per completare il reparto offensivo.

La linea del Milan è chiara: non verranno accettati prestiti semplici, ma solo formule che prevedano un obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo. Questo dimostra la volontà del club di monetizzare al massimo da un’eventuale partenza di Okafor, reinvestendo poi la somma per rinforzare ulteriormente la squadra. Il lavoro di Tare è incessante e la sua esperienza nel mercato è un’arma in più per il Milan in queste fasi cruciali.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Noah Okafor. I tifosi rossoneri attendono con ansia di capire quali saranno le mosse finali del Milan e chi vestirà la maglia rossonera per la nuova stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare. Sarà una coda di mercato rovente, ricca di colpi di scena e decisioni importanti per il destino del Diavolo.