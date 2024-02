Mercato Milan: Leao resta rossonero? Il PSG pensa ad altri due big per sostituire Mbappé, ormai diretto al Real Madrid

Quello di Rafael Leao sarà il nome attorno al quale ruoterà con ogni probabilità il calciomercato Milan. Il portoghese è finito nel mirino del PSG, chiamato in estate a sostituire Mbappé.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, però, non è da escludere che alla fine possa rimanere in rossonero. I parigini infatti pensano anche ad altri due big del calcio europeo per sostituire il fuoriclasse francese: si tratta di Osimhen e Bernardo Silva.