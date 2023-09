Krunic Milan: ultimo tentativo del Fenerbahce! Cosa succede

Krunic Milan: ultimo tentativo del Fenerbahce! Le ultime. Il club turco non ha intenzione di mollare la presa sul centrocampista

Il calciomercato in Turchia non è ancora chiuso: il 15 settembre chiuderanno i battenti. Per questo motivo, il Fenerbahce non si arrende su Rade Krunic.

Secondo quanto riferisce la stampa turca, ci sarà un ultimo tentativo in questi giorni del club per convincere il Milan a cedere il suo centrocampista. Pioli ha più volte ribadito che non parte, quindi la risposta dei rossoneri non dovrebbe cambiare.