Krunic Lione: il Milan dice no a questa offerta! Svelate le cifre. Il centrocampista è uno dei giocatori chiave di Pioli

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, il Milan ha rifiutato un’offerta arrivata dal Lione per Rade Krunic, centrocampista cercato molto sul mercato da diverse squadre.

I rossoneri avrebbe detto di no a un’offerta di 12-13 milioni. Una cifra non lontana da quella richiesta al Fenerbahce da parte dei rossoneri. Per Pioli, il giocatore è incedibile e rimarrà in rossonero.