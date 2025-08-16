Mercato Milan, sfuma definitivamente Kalimuendo: accordo chiuso, sbarca in Premier League

Mercato Milan, Kalimuendo, attaccante accostato anche al club rossonero nelle scorse settimane, ha trovato l’accordo col Nottingham Forest

Il calciomercato Milan dovrà rinunciare ad Arnaud Kalimuendo. L’attaccante francese, a lungo nel mirino del club rossonero, è pronto a vestire la maglia del Nottingham Forest. Una notizia che delude i tifosi milanisti, che speravano di vedere il giovane talento approdare a San Siro sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri. Invece, l’attaccante classe 2002 ha scelto l’Inghilterra, con il Nottingham Forest che ha trovato un accordo definitivo con il Rennes per un trasferimento da 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, fonte autorevole nel panorama calcistico internazionale, Kalimuendo si imbarcherà domani stesso per l’Inghilterra. Lì, si sottoporrà alle visite mediche di rito, passaggio fondamentale e propedeutico alla firma del contratto che lo legherà ufficialmente al club di Premier League. Questo blitz conferma la volontà decisa del Nottingham Forest di assicurarsi le prestazioni del giocatore, superando la concorrenza, inclusa quella del Milan, che aveva mostrato un forte interesse per il calciatore.

L’arrivo di Kalimuendo rappresenta un colpo significativo per il Nottingham Forest, che si assicura un attaccante con un grande potenziale e già dimostrate capacità realizzative. Nonostante la giovane età, 23 anni, Kalimuendo ha già un’esperienza importante nel calcio che conta. Dal 2022 al Rennes, ha saputo imporsi come un elemento chiave dell’attacco. La sua ultima stagione è stata particolarmente prolifica, culminata con 17 reti segnate in Ligue 1, a cui si aggiunge una rete in Coupe de France. Numeri che attestano la sua efficacia sotto porta e la sua crescita costante nel campionato francese.

Il Milan, con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Allegri in panchina, dovrà ora virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. L’addio di Kalimuendo, sebbene non inaspettato visti gli sviluppi degli ultimi giorni, lascia un vuoto nelle strategie di mercato rossonere. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse del club milanese per garantire ad Allegri gli strumenti necessari per affrontare la prossima stagione con ambizioni di alta classifica. Il mercato è ancora lungo e riserverà sicuramente ulteriori sorprese e sviluppi per tutte le squadre. Per il Nottingham Forest, invece, l’acquisto di Kalimuendo è un chiaro segnale di ambizione e di voler costruire una squadra sempre più competitiva in Premier League.