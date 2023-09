Jovic Milan: c’è la firma, UFFICIALE l’arrivo a titolo definitivo – VIDEO. Il giocatore è l’ultimo colpo di mercato

Secondo quanto riportato dal sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto di Luka Jovic al Milan.

È quindi ora ufficiale il decimo e ultimo colpo del mercato rossonero: arriva a titolo definitivo, non in prestito come uscito nelle ultime ore.