Mercato Milan, dall’Inghilterra confermano: Furlani ha chiuso il colpo, firme nelle prossime ore

Mercato Milan, arriva la conferma dall’Inghilterra: i rossoneri hanno trovato un accordo di massima con il Brighton per Estupinian

Il Milan di mister Allegri è in piena fase di preparazione per la stagione 2025/2026, con una tournée asiatica che sta mettendo a punto la condizione fisica e tattica dei rossoneri. Un agosto insidioso si profila all’orizzonte, con sfide cruciali che potrebbero già indirizzare il cammino del Diavolo. L’esordio ufficiale vedrà il Milan affrontare il Bari in Coppa Italia, un test da non sottovalutare, seguito dall’attesissimo esordio a San Siro contro la neopromossa Cremonese in Serie A. Prima di tuffarsi negli impegni ufficiali, però, l’attenzione del club è rivolta alle amichevoli estive e, soprattutto, al calciomercato, che continua a regalare nuovi aggiornamenti e colpi di scena.

Calciomercato Milan: Accordo di massima con il Brighton per Pervis Estupiñán

Il calciomercato rossonero è in ebollizione, con il direttore sportivo Igli Tare al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le ultime ore hanno portato una notizia di grande rilevanza, rilanciata dal noto giornalista inglese Ben Jacobs sul suo account “X”. Jacobs ha infatti confermato che “Il Milan ha trovato un accordo di massima con il Brighton per Pervis Estupiñán“. Questa indiscrezione, che ha subito infiammato l’ambiente milanista, indica un passo significativo verso l’arrivo del terzino ecuadoregno a Milanello.

L’accordo di massima raggiunto tra i due club rappresenta un’ottima base di partenza, ma come spesso accade in queste situazioni, restano da limare i dettagli relativi alla cifra del cartellino del giocatore. Le trattative tra il Milan e il Brighton sono in corso e si prevede un lavoro intenso nei prossimi giorni per cercare di chiudere l’operazione. L’eventuale arrivo di Estupiñán andrebbe a rafforzare la corsia esterna della difesa rossonera, portando qualità, spinta offensiva e esperienza internazionale a disposizione di mister Allegri.

Il Milan è determinato a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, capace di lottare su tutti i fronti. L’intesa per Estupiñán dimostra la volontà del club di agire con decisione sul mercato, puntando su profili che possano fare la differenza. Con Igli Tare alla guida dell’area sportiva, la società sta mostrando proattività nel cercare i rinforzi giusti. I tifosi rossoneri attendono con ansia l’ufficialità di questo e altri colpi, sognando una stagione ricca di successi. La tournée asiatica prosegue, le amichevoli si susseguono e il mercato non si ferma: il Milan è pronto a vivere un’estate rovente, con l’obiettivo di iniziare la stagione nel migliore dei modi.