Il Chelsea vuole sfoltire la rosa e mette in vendita Ziyech: ecco i dettagli

Come riportato dal The Athletic, il Chelsea vuole sfoltire la rosa e uno dei nomi in uscita è Ziyech.

L’esterno è stato accostato in questa sessione di mercato al Milan e la pista non è ancora del tutto sfumata: infatti, i rossoneri sperano in una trattativa in stile Lukaku-Inter.