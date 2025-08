Mercato Milan, il nome nuovo è Kalimuendo! Primi sondaggi col Rennes, il prezzo dell’attaccante non spaventa i rossoneri

Mercato Milan, per l’attacco della prossima stagione i rossoneri seguono anche Kalimuendo: primi sondaggi col Rennes

Il Milan è attivissimo sul mercato in vista della prossima stagione e, stando alle ultime indiscrezioni, un nuovo nome si aggiunge alla lista dei desideri per rinforzare l’attacco rossonero. Si tratta di Arnaud Kalimuendo, giovane e promettente attaccante classe 2002 attualmente in forza al Rennes. L’indiscrezione è stata lanciata dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sui propri canali social, scatenando l’entusiasmo tra i tifosi milanisti.

Kalimuendo: Talento Emergente dal Rennes

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Paris Saint Germain, Kalimuendo ha dimostrato grandi doti realizzative e un notevole potenziale. Nella passata stagione, il giovane attaccante francese ha collezionato ben 34 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France, mettendo a segno un bottino considerevole di 18 gol totali e fornendo 4 assist ai suoi compagni. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere in zona gol e la sua versatilità nel reparto offensivo.

Queste prestazioni hanno evidentemente attirato l’attenzione della dirigenza rossonera, sempre attenta ai talenti emergenti nel panorama calcistico europeo. Il nuovo DS del Milan, Igli Tare, noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare giovani promesse, sembrerebbe infatti aver individuato in Kalimuendo il profilo ideale per completare il reparto avanzato a disposizione del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri.

Valutazione di Mercato e Strategie del Milan

Secondo i dati riportati da Transfermarkt, il valore del cartellino di Arnaud Kalimuendo si aggirerebbe attorno ai 22 milioni di euro. Una cifra importante ma che, in relazione all’età e al potenziale del giocatore, potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro del Milan. La dirigenza, in sinergia con Allegri, sta valutando attentamente le mosse da compiere per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’acquisto di un attaccante giovane ma già prolifico come Kalimuendo rientrerebbe perfettamente in questa logica di ringiovanimento e rafforzamento della rosa.

Il Milan, sotto la guida di Tare, sta cercando profili che possano garantire un impatto immediato ma anche una prospettiva di crescita a lungo termine. Kalimuendo, con la sua rapidità, la sua tecnica e il suo fiuto per il gol, potrebbe diventare un elemento chiave nello scacchiere tattico di Allegri, offrendo diverse soluzioni e aumentando la profondità del reparto offensivo. La sua duttilità, che gli permette di giocare sia come punta centrale che come esterno d’attacco, lo rende un profilo particolarmente interessante per le esigenze del Milan.

Il nome di Kalimuendo si affianca ad altri profili già seguiti con attenzione dal club di Via Aldo Rossi, ma l’accelerazione su questo giovane talento del Rennes suggerisce una chiara intenzione di voler puntare su giocatori con margini di miglioramento elevati. Resta da vedere se le prossime settimane porteranno a un’offerta ufficiale e a una trattativa concreta tra il Milan e il Rennes, ma una cosa è certa: il mercato rossonero è in piena ebollizione e la caccia al nuovo attaccante è aperta. La notizia lanciata da Di Marzio ha sicuramente acceso i riflettori su questo potenziale affare, rendendo i tifosi del Diavolo ancora più impazienti di scoprire i prossimi sviluppi.