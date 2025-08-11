Mercato Milan, duello in attacco: Hojlund è il preferito ma Vlahovic risale nelle preferenze rossonere

Mercato Milan, i rossoneri continuano a cercare un nuovo attaccante: Hojlund piace sempre ma Vlahovic resta un candidato

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e la priorità numero uno resta il rinforzo per l’attacco. In questo momento, il nome di Rasmus Hojlund sembra aver superato quello di Dusan Vlahovic nella lista dei desideri rossoneri. Secondo quanto filtra da fonti interne, la dirigenza del Diavolo sta valutando con attenzione pro e contro di entrambi i profili, ma su Vlahovic starebbero emergendo “ragionamenti diversi”.

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri sono al lavoro per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti e la scelta del centravanti è cruciale. La giovane età, la grande fisicità e il potenziale di Hojlund lo rendono un candidato estremamente appetibile, in linea con la filosofia del club di puntare sui talenti emergenti. Al contrario, il profilo di Vlahovic è legato a un investimento economico più oneroso e a una situazione contrattuale più complessa con la Juventus, che lo rende una pedina di scambio preziosa per i bianconeri. La dirigenza rossonera, quindi, sta ponderando attentamente ogni mossa, consapevole dell’importanza di questa scelta per il futuro del Milan.

Oltre al mercato in entrata, il Milan deve affrontare anche una serie di importanti questioni interne, legate ai rinnovi contrattuali dei suoi pezzi pregiati. L’attenzione della dirigenza è rivolta in particolare a tre giocatori chiave: Christian Pulisic, Rafael Leao e Mike Maignan.

Il rinnovo di Pulisic diventerà un tema di attualità a breve, a conferma della fiducia del club nel talentuoso esterno americano. La sua importanza nel progetto tecnico di Allegri è evidente e la società vuole blindarlo a lungo. Entro il mese di giugno, inoltre, si affronterà anche la delicata situazione di Leao. Il portoghese è un pilastro della squadra e il Milan intende prolungare il suo contratto per evitare spiacevoli sorprese in futuro.

Infine, la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan sarà gestita con immediatezza, non appena si chiuderà la finestra di mercato estivo. Il portiere francese è considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e il club vuole blindarlo con un nuovo accordo che rispecchi il suo status. La gestione dei rinnovi è una parte fondamentale della strategia del Milan, che vuole garantire stabilità e continuità al suo progetto, sia in campo che fuori.